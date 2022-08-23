На початку вторгнення Україні пропонували неприйнятні поступки, - ОП

На початку після вторгнення Росії в Україну надходили "рекомендації" піти на компроміси з окупантами, але зараз таких пропозицій вже не надходить.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник керівника Офісу президента з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сибіга.

"Буду відвертим: так, були такі рекомендації, що все ж таки можливо, виходячи з ситуації, піти на ті речі, які для України просто неприйнятні", - сказав він, маючи на увазі і територіальні поступки.

Ще один важливий момент, за словами Сибіги, - це справедливість - йдеться про притягнення до відповідальності російської сторони за скоєні звірства, злочини, це дуже важливо.

"Мені здається, що тут теж є повне розуміння всіх наших партнерів, у тому числі й щодо створення спеціального компенсаційного механізму. І мені здається, що всі наші союзники чітко розуміють і бачать необхідність допомогти після війни створити чи збудувати нову Україну, відновити знищену інфраструктуру, допомогти, перестрибнути у нову якість функціонування України. Тут також вони єдині", - додав заступник керівника Офісу президента.