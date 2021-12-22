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Не в начале января. Когда и как на "ковидную" тысячу можно будет купить лекарства

Автор: Дмитрий Левицкий

Возможность использовать тысячу за вакцинацию от коронавируса на покупку лекарств появится лишь во второй половине января. Связано это с техническими нюансами, над решением которых сейчас ведется работа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова на брифинге в Кабмине.

"Со второй половины января можно будет использовать эти средства, чтобы покупать лекарства.... Добавлю о технической части. Мы еще работаем с банками", - сказал министр.

Как пояснил Федоров, сейчас правительство планирует, что покупка лекарств на "ковидную" тысячу будет доступна как онлайн, так и офлайн. Поэтому украинским банкам нужно будет доработать техническую часть.

"Банки готовятся выпускать карты, чтобы старикам было легче использовать эту возможность. Это точно можно будет делать в физических аптеках, но по поводу онлайн мы еще работаем, чтобы не было злоупотреблений", - заявил он.

Кто может получить "ковидную" тысячу

Получить выплату от государства могут совершеннолетние украинцы, получившие прививку двумя дозами вакцины. Для получения средств нужно обязательно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".

Куда уже можно потратить "ковидную" тысячу

Сегодня перечень услуг, на которые можно потратить выплату, выглядит следующим образом:

  • железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;
  • билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;
  • билеты на концерты;
  • абонемент в спортзал;
  • товары в книжных магазинах.

Напомним, для того, чтобы получить "ковидную" тысячу в 2021 году, нужно успеть подать заявку до конца недели.

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Коронавирусвакцинация от коронавирусаМинистерство цифровой трансформацииМихаил Федоров