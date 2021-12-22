Осталась всего неделя. Как получить "ковидную" тысячу в этом году

По состоянию на сегодняшний день 4,5 млн людей подались на "єПідтримка" через приложение "Дия", чтобы получить 1000 гривен. Для оформления выплаты необходимо выполнить несколько шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram .

Для того, чтобы податься на "єПідтримку" нужно быть гражданином Украины старше 18 лет. Как податься:

Оформите специальную карту "єПідтримка" в одном из банков-партнеров (онлайн или офлайн).

Загрузите приложение "Дия" и авторизуйтесь. Или обновите его до последней версии в PlayMarket или AppStore.

Убедитесь, что у вас есть "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия".

Зайдите в раздел "Услуги" и выберите "єПідтримка".

Выберите для выплаты карту "єПідтримка" и ждите выплаты.

Чтобы получить выплату в 2021 году в первом этапе необходимо успеть подать заявку в "Дия" до 29 декабря.