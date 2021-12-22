Осталась всего неделя. Как получить "ковидную" тысячу в этом году
Фото: в 2021 году украинцы еще успевают получить тысячу за вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
По состоянию на сегодняшний день 4,5 млн людей подались на "єПідтримка" через приложение "Дия", чтобы получить 1000 гривен. Для оформления выплаты необходимо выполнить несколько шагов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.
Для того, чтобы податься на "єПідтримку" нужно быть гражданином Украины старше 18 лет. Как податься:
- Оформите специальную карту "єПідтримка" в одном из банков-партнеров (онлайн или офлайн).
- Загрузите приложение "Дия" и авторизуйтесь. Или обновите его до последней версии в PlayMarket или AppStore.
- Убедитесь, что у вас есть "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия".
- Зайдите в раздел "Услуги" и выберите "єПідтримка".
- Выберите для выплаты карту "єПідтримка" и ждите выплаты.
Чтобы получить выплату в 2021 году в первом этапе необходимо успеть подать заявку в "Дия" до 29 декабря.
Напомним, в Украине получить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса смогут также граждане с "зелеными" COVID-сертификатами, которые не являются пользователями мобильного приложения "Дия".