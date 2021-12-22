Не на початку січня. Коли та як на "ковідну" тисячу можна буде купити ліки

Можливість використати тисячу за вакцинацію від коронавірусу на купівлю ліків з'явиться лише в другій половині січня. Пов'язано це з технічними нюансами, над вирішенням яких зараз ведеться робота.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова на брифінгу в Кабміні.
"З другої половини січня можна буде використовувати ці кошти, щоб купувати ліки.... Додам про технічну частину. Ми ще працюємо з банками", - сказав міністр.
Як пояснив Федоров, наразі уряд планує, що купівля ліків на "ковідну" тисячу буде доступною як онлайн, так і офлайн. Тому українським банкам потрібно буде допрацювати технічну частину.
"Банки готуються випускати картки, щоб людям похилого віку було легше використовувати цю можливість. Це точно можна буде робити у фізичних аптеках, але щодо онлайн ми ще працюємо, щоб не було зловживань", - заявив він.
Отримати виплату від держави можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для отримання коштів потрібно обов'язково мати COVID-сертифікат в мобільному застосунку "Дія".
Сьогодні перелік послуг, на які можна витратити виплату, виглядає наступним чином:
Нагадаємо, для того, щоб отримати "ковідну" тисячу у 2021 році, потрібно встигнути подати заявку до кінця тижня.