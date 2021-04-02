UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Как в начале мая: температура в Киеве 1 апреля поднялась до рекордных значений

Автор: Александр Белоус

Среднесуточная температура в Киеве 1 апреля достигла 14,1 градусов тепла. Это на 1,1 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня в 2002 году.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

"Такая температура воздуха соответствует климатической норме начала мая", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в апреле 2021 года среднемесячная температура в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, среднемесячная температура воздуха в апреле составляет 7-11 градусов тепла, в горных районах 2-6 градусов тепла.

Как сообщало РБК-Украина, среднегодовая температура 2020 года в Киеве поднялась до 10,9 градусов тепла, что на 3,2 градусов превышает климатическую норму. Год оказался рекордно теплым за всю историю наблюдений с 1881 года.

В целом в 2020 году в Киеве было зафиксировано 36 температурных рекордов, причем больше всего их было в марте - 12.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПогодапрогнозГидрометцентр
Читайте также
В Украину возвращаются дожди, но теплая погода сохранится
Дожди и снижение температуры: какой будет погода в Украине на выходных
Прогноз погоды