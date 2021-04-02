Как в начале мая: температура в Киеве 1 апреля поднялась до рекордных значений

Среднесуточная температура в Киеве 1 апреля достигла 14,1 градусов тепла. Это на 1,1 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня в 2002 году.

"Такая температура воздуха соответствует климатической норме начала мая", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в апреле 2021 года среднемесячная температура в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, среднемесячная температура воздуха в апреле составляет 7-11 градусов тепла, в горных районах 2-6 градусов тепла.

Как сообщало РБК-Украина, среднегодовая температура 2020 года в Киеве поднялась до 10,9 градусов тепла, что на 3,2 градусов превышает климатическую норму. Год оказался рекордно теплым за всю историю наблюдений с 1881 года.

В целом в 2020 году в Киеве было зафиксировано 36 температурных рекордов, причем больше всего их было в марте - 12.