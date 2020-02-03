В начале февраля в Киеве установилась апрельская погода

В воскресенье, 2 февраля, после полудня столбик термометра поднялся до 10,7 градусов, что на 1,4 градусов выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отметили в обсерватории, благодаря такой максимальной температуре воздуха, среднесуточная температура 2 февраля достигла 7,9 градусов тепла, что на 1,6 градусов выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался тоже с 2002 года.

"По климатической норме такое значение соответствует температуре конца первой декады апреля", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории среднемесячная температура января 2020 года в Киеве составила 0,8 градусов тепла, что на 6,4 градусов выше климатической нормы. Нынешний январь занял вторую позицию после января 2007 года среди самых теплых с 1881 года.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в феврале 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается 0-3 градуса мороза, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье - 0-3 градусов тепла, что на 1,5-2,0 выше средних многолетних значений.

Напомним, День сурка отмечается ежегодно 2 февраля. В этот день во многих странах наблюдают за поведением сурка.