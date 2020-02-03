На початку лютого в Києві встановилася квітнева погода

У неділю, 2 лютого, після полудня стовпчик термометра піднявся до 10,7 градусів тепла, що на 1,4 градусів вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 2002 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначили в обсерваторії, завдяки такій максимальній температурі повітря, середньодобова температура 2 лютого досягла 7,9 градусів тепла, що на 1,6 градусів вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався теж з 2002 року.

"За кліматичною нормою таке значення відповідає температурі кінця першої декади квітня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячна температура січня 2020 року в Києві становила 0,8 градусів тепла, що на 6,4 градусів вище кліматичної норми. Цьогорічний січень посів другу позицію після січня 2007 року серед найтепліших з 1881 року.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у лютому 2020 року середня місячна температура в Україні очікується 0-3 градусів морозу, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті - 0-3 градусів тепла, що на 1,5-2,0 вище середніх багаторічних значень.

Нагадаємо, День бабака відзначається щорічно 2 лютого. У цей день у багатьох країнах спостерігають за поведінкою бабака.