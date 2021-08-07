В начале августа в Украине выпал снег. Засыпало трассу Одесса-Николаев

Сегодня на юге страны выпали значительные осадки. Водители на трассе Одесса-Николаев зафиксировали снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 048.ua - "Сайт города Одесса".
В Одесской области по трассе в направлении Николаева прошел ливень. Там также выпал град и снег, который быстро растаял.
Кроме того, повалены много деревьев. Автомобили задерживаются в пробках.
Видео с места происшествия публикуют очевидцы в соцсетях.
Кроме того, жители Николаева сообщают, что в городе прошел сильный ливень. На обочинах трасс фиксируют мелкий град, похожий на снег.