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В начале августа в Украине выпал снег. Засыпало трассу Одесса-Николаев

Автор: Инна Собора

Сегодня на юге страны выпали значительные осадки. Водители на трассе Одесса-Николаев зафиксировали снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 048.ua - "Сайт города Одесса".

В Одесской области по трассе в направлении Николаева прошел ливень. Там также выпал град и снег, который быстро растаял.

Кроме того, повалены много деревьев. Автомобили задерживаются в пробках.

Видео с места происшествия публикуют очевидцы в соцсетях.

Кроме того, жители Николаева сообщают, что в городе прошел сильный ливень. На обочинах трасс фиксируют мелкий град, похожий на снег.

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