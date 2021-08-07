На початку серпня в Україні випав сніг. Засипало трасу Одеса-Миколаїв

Сьогодні на півдні країни випали значні опади. Водії на трасі Одеса-Миколаїв зафіксували сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 048.ua - "Сайт города Одесса".
В Одеській області по трасі в напрямку Миколаєва пройшов ливень. Там також випав град і сніг, який швидко розтанув.
Крім того, повалені низка дерев. Автомобілі затримуються у заторах.
Відео з місця події публікують очевидці у соцмережах.
Крім того, жителі Миколаєва повідомляють, що в місті пройшла сильна злива. На обочинах трас фіксують дрібний град, схожий на сніг.