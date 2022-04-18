Началась вторая фаза войны. В ОП предупредили о фейках по поводу наступления на Донбассе

Глава Офиса президента Андрей Ермак предупредил о фейках по поводу наступления россиян на Донбассе. Он добавил, что сейчас началась вторая фаза войны с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ермака.
"Украина. Донбасс. Множество фейков сейчас распространяются о наступлении россиян", - написал глава ОП.
По его словам, началась вторая фаза войны против России. Ермак добавил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) все надежно. Он призвал верить в украинскую армию.
"Она у нас очень сильная", - подчеркнул Ермак.
Напомним, накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что утром 18 апреля войска оккупантов начали наступление на Донбассе.
Отметим, сегодня утром российские оккупанты вошли в город Кременная Луганской области.
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