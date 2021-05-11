Началась регистрация на экзамены для поступления в магистратуру

"Сегодня, 11 мая 2021 года, стартовала регистрация абитуриентов, которые планируют сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку и единое профессиональное вступительное испытание для поступления в магистратуру. ЕПВИ сдают поступающие на специальности "Право" и "Международное право", - указано в сообщении.

Регистрацию будет осуществлять приемная комиссия учреждения высшего образования до 3 июня включительно при условии личного присутствия лица, которое хочет участвовать в конкурсном отборе на обучение для получения степени магистра, или дистанционно.

Приемная комиссия проверит наличие необходимых для регистрации документов и правильность их оформления.

Участнику после успешной регистрации (в случае дистанционной регистрации) пришлют отсканированную копию экзаменационного листа на электронный адрес, указанный в заявлении-анкете. Оригинал экзаменационного листа будет храниться в приемной комиссии. Если в экзаменационном листке поступающий обнаружит ошибки, он должен обратиться в приемную комиссию.

"Если же при проверке документов будет установлено, что лицо не имеет права участвовать в конкурсном отборе, то на электронный адрес, с которого поступили документы, будет отправлено уведомление об отказе в регистрации с указанием причины отказа", - говорится в сообщении.

Вступительные экзамены проведут в Киеве и во всех областных центрах Украины (кроме Донецка и Луганска). В Донецкой и Луганской областях будут работать пункты в Славянске, Мариуполе и Северодонецке. Для проведения ЕВИ по английскому языку дополнительно будут действовать пункты тестирования в Белой Церкви, Кременчуге, Кривом Роге, Мелитополе и Умани.

В Минобразования обращают внимание, что основная сессия единого вступительного экзамена проводится 30 июня, единого профессионального вступительного экзамена - 2 июля (дополнительная сессия проводится в сроки, установленные Украинским центром оценивания качества образования).