С начала вторжения РФ в Украине погибли 32 ребенка, 70 - получили травмы, - Денисова

"В результате 47 обстрелов гражданских объектов в Киевской области погибли двое детей. Под завалами домов в пгт Бородянка в Киевской области могут находиться около сотни человек, в том числе дети. Их судьба неизвестна", - сообщила она.

Она подчеркнула, что в селе Мархаловка Фастовского района Киевской области вражеские снаряды унесли жизни 3 детей. Из-за ракетных и артиллерийских обстрелов в Харькове погибли 5 детей.

"В Киевской области из танковых пулеметов колонны военной техники оккупантов 4 марта 2022 года был расстрелян автомобиль с 6 гражданскими, 17-летняя девушка и женщина погибли, еще четверо получили осколочные ранения, среди них девушки 17 и 7 лет", - написала она.

Денисова отметила, что российские войска продолжают цинично нарушать право детей на жизнь, закрепленное статьей 6 Конвенции ООН о правах ребенка.