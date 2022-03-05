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З початку вторгнення РФ в Україну загинули 32 дитини, 70 - отримали травми, - Денисова

Автор: Кароліна Гайдук

Омбудсмен з прав людини Людмила Денісова заявила, що з початку вторгнення РФ в Україну загинули 32 дитини, ще 70 отримали поранення. Вона закликала міжнародне співтовариство і правозахисників закрити небо в Україні від російської авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової.

"В результаті 47 обстрілів цивільних об'єктів в Київській області загинули двоє дітей. Під завалами будинків в смт Бородянка в Київській області можуть перебувати близько сотні людей, в тому числі діти. Їх доля невідома", - повідомила вона.

Вона підкреслила, що в селі Мархалівка Фастівського району Київської області ворожі снаряди забрали життя 3 дітей. Через ракетні та артилерійські обстріли в Харкові загинули 5 дітей.

"У Київській області з танкових кулеметів колони військової техніки окупантів 4 березня 2022 року був розстріляний автомобіль з 6 цивільними, 17-річна дівчина і жінка загинули, ще четверо отримали осколкові поранення, серед них дівчата 17 і 7 років", - написала вона.

Денісова зазначила, що російські війська продовжують цинічно порушувати право дітей на життя, закріплене статтею 6 Конвенції ООН про права дитини.

Нагадаємо, що рано вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну на території України. Окупанти цинічно обстрілюють не тільки військові об'єкти, а й мирне населення.

Відзначимо, що захисники України знищили черговий вертоліт російських окупантів. Відео ліквідації оприлюднив Генштаб ЗСУ.

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