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С начала войны защитники Мариуполя ликвидировали до 2 тысяч оккупантов

Фото: Азов с начала войны ликвидировал до 2 тысяч оккупантов в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Полк "Азов" с начала полномасштабной войны ликвидировал в Мариуполе до 2 тысяч оккупантов. Кроме того, защитники города уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Азов в Telegram.

"С начала полномасштабного наступления оккупанта полком "Азов" были убиты: по подтвержденным данным - 1157 живой силы противника (и еще 840 - по неподтвержденным данным). Санитарные потери - 520 подтверждены (также 3150 - по неподтвержденным данным)", - говорится в сообщении.

Всего, по данным "Азова" в Мариуполе находится до 14 тысяч российских солдат.

Кроме того, украинские защитники уничтожили технику врага:

  • танки - 49 уничтожены и 29 повреждены;
  • БТР - 23 уничтожено, 24 повреждено;
  • БМП - 36 уничтожено, 24 повреждено;
  • БМД - 5 уничтожено;
  • катер "Раптор" - 1 уничтожен;
  • СУ-25 - 1 повреждено;
  • ББМ "Тайфун" - 2 уничтожено, 2 повреждено;
  • "Тигр" - 3 уничтожен, 2 повреждены;
  • "Рысь" - 2 уничтожено, 2 повреждено;
  • грузовая техника - 25 уничтожено, 8 повреждено.

Напомним, ООН сформировала команду для эвакуации людей из Мариуполя с завода "Азовсталь".

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АзовМариупольВойна России против Украины