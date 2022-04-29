С начала войны защитники Мариуполя ликвидировали до 2 тысяч оккупантов

Полк "Азов" с начала полномасштабной войны ликвидировал в Мариуполе до 2 тысяч оккупантов. Кроме того, защитники города уничтожили десятки единиц вражеской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Азов в Telegram.
"С начала полномасштабного наступления оккупанта полком "Азов" были убиты: по подтвержденным данным - 1157 живой силы противника (и еще 840 - по неподтвержденным данным). Санитарные потери - 520 подтверждены (также 3150 - по неподтвержденным данным)", - говорится в сообщении.
Всего, по данным "Азова" в Мариуполе находится до 14 тысяч российских солдат.
Кроме того, украинские защитники уничтожили технику врага:
Напомним, ООН сформировала команду для эвакуации людей из Мариуполя с завода "Азовсталь".
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