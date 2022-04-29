З початку війни захисники Маріуполя ліквідували до 2 тисяч окупантів

Полк "Азов" з початку повномасштабної війни ліквідував у Маріуполі до 2 тисяч окупантів. Крім того, захисники міста знищили десятки одиниць ворожої техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Азов в Telegram.
"З початку повномасштабного наступу окупанта полком "Азов" було вбито: за підтвердженими даними - 1157 живої сили противника (також ще 840 - за непідтвердженими даними). Санітарні втрати - 520 підтверджено (також 3150 - за непідтвердженими даними)", - йдеться у повідомленні.
Всього, за даними "Азову", у Маріуполі знаходиться до 14 тисяч російських солдатів.
Крім того, українські захисники знищили техніку ворога:
Нагадаємо, ООН сформувала команду для евакуації людей з Маріуполя із заводу "Азовсталь".
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