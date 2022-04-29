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З початку війни захисники Маріуполя ліквідували до 2 тисяч окупантів

Фото: Азов з початку війни ліквідував до 2 тисяч окупантів у Маріуполі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Полк "Азов" з початку повномасштабної війни ліквідував у Маріуполі до 2 тисяч окупантів. Крім того, захисники міста знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Азов в Telegram.

"З початку повномасштабного наступу окупанта полком "Азов" було вбито: за підтвердженими даними - 1157 живої сили противника (також ще 840 - за непідтвердженими даними). Санітарні втрати - 520 підтверджено (також 3150 - за непідтвердженими даними)", - йдеться у повідомленні.

Всього, за даними "Азову", у Маріуполі знаходиться до 14 тисяч російських солдатів.

Крім того, українські захисники знищили техніку ворога:

  • танки - 49 знищено та 29 пошкоджено;
  • БТР - 23 знищено, 24 пошкоджено;
  • БМП - 36 знищено, 24 пошкоджено;
  • БМД - 5 знищено;
  • катер "Раптор" - 1 знищено;
  • СУ-25 - 1 пошкоджено;
  • ББМ "Тайфун" - 2 знищено, 2 пошкоджено;
  • "Тигр" - 3 знищено, 2 пошкоджено;
  • "Рись" - 2 знищено, 2 пошкоджено;
  • вантажна техніка - 25 знищено, 8 пошкоджено.

Нагадаємо, ООН сформувала команду для евакуації людей з Маріуполя із заводу "Азовсталь".

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