С начала войны из Украины выехали почти 5,5 млн человек, - ООН

По состоянию на 29 апреля из-за полномасштабного российского вторжения из Украины за границу выехали 5 468 629 человек.

Отмечается, что большинство украинцев выехали в Польшу - более 3 млн человек, в Румынию - более 817 тысяч человек, в Россию - более 656 тысяч, в Венгрию - почти 520 тысяч, в Молдову - более 443 тысяч, в Словакию - почти 372 тысяч и в Беларусь - чуть более 25 тысяч.

В то же время, начиная с 28 февраля, в Украину из-за границы вернулись 1 289 500 украинцев.