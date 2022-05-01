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С начала войны из Украины выехали почти 5,5 млн человек, - ООН

Фото: украинские беженцы (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

По состоянию на 29 апреля из-за полномасштабного российского вторжения из Украины за границу выехали 5 468 629 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ООН.

Отмечается, что большинство украинцев выехали в Польшу - более 3 млн человек, в Румынию - более 817 тысяч человек, в Россию - более 656 тысяч, в Венгрию - почти 520 тысяч, в Молдову - более 443 тысяч, в Словакию - почти 372 тысяч и в Беларусь - чуть более 25 тысяч.

В то же время, начиная с 28 февраля, в Украину из-за границы вернулись 1 289 500 украинцев.

Напомним, в Польше снова продлили бесплатный проезд в поездах для украинцев.

Мы также писали о том, в каких странах ЕС украинцы могут получить бесплатно медицинскую помощь.

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