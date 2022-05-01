З початку війни з України виїхали майже 5,5 млн осіб, - ООН

Станом на 29 квітня через повномасштабне російське вторгнення з України за кордон виїхали 5 468 629 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ООН.

Водночас починаючи з 28 лютого, в Україну з-за кордону повернулися 1 289 500 українців.

Зазначається, що більшість українців виїхали до Польщі - понад 3 млн осіб, до Румунії - понад 817 тисяч осіб, до Росії - понад 656 тисяч, до Угорщини - майже 520 тисяч, до Молдови - понад 443 тисяч, до Словаччини - майже 372 тисяч і до Білорусі - трохи більше ніж 25 тисяч.

Нагадаємо, у Польщі знову продовжили безкоштовний проїзд у поїздах для українців.

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