RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З початку війни з України виїхали майже 5,5 млн осіб, - ООН

Фото: українські біженці (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Станом на 29 квітня через повномасштабне російське вторгнення з України за кордон виїхали 5 468 629 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ООН.

Зазначається, що більшість українців виїхали до Польщі - понад 3 млн осіб, до Румунії - понад 817 тисяч осіб, до Росії - понад 656 тисяч, до Угорщини - майже 520 тисяч, до Молдови - понад 443 тисяч, до Словаччини - майже 372 тисяч і до Білорусі - трохи більше ніж 25 тисяч.

Водночас починаючи з 28 лютого, в Україну з-за кордону повернулися 1 289 500 українців.

Нагадаємо, у Польщі знову продовжили безкоштовний проїзд у поїздах для українців.

Ми також писали про те, в яких країнах ЄС українці можуть отримати безплатно медичну допомогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніБіженці