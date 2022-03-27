С начала войны из Украины уехали 3,8 миллиона человек, - ООН

Агентство ООН по делам беженцев заявили, что с 24 февраля из Украины уехали 3,8 млн человек. Около 90% из выехавших составляют женщины и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООН .

Из тех, кто уехал, 2,2 млн бежали в соседнюю Польшу. Более 500 тысяч добрались до Румынии. При этом, по подсчетам ООН, в Россию уехало около 300 тысяч человек.

Всего считается, что более 10 млн украинцев из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, включая почти 6,5 млн внутренне перемещенных лиц.