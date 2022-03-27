З початку війни з України виїхали 3,8 мільйона осіб, - ООН

Агентство ООН у справах біженців заявили, що з 24 лютого з України виїхали 3,8 млн осіб. Близько 90% з тих, що виїхали, складають жінки і діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООН .

З тих, хто поїхав, 2,2 млн втекли до сусідньої Польщі. Понад 500 тисяч дісталися до Румунії. При цьому, за підрахунками ООН, до Росії виїхало близько 300 тисяч осіб.

Всього вважається, що понад 10 млн українців через війну були змушені покинути свої будинки, включаючи майже 6,5 млн внутрішньо переміщених осіб.