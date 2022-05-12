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С начала войны в Украине родились более 40 тысяч малышей, - Зеленская

Фото: супруга президента Елена Зеленская (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

42,7 тыс. малышей родились в Украине с начала войны. Большинство из них родились в роддомах, под звуки сирен и обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента супруги Елены Зеленской.

"42,7 тыс. малышей родились в Украине с начала войны. Родились в роддомах, под звуки сирен и нередко - обстрелов", - рассказала она.

Зеленская напомнила, насколько уязвимы родители в это время.

"Поэтому хочу напомнить: у Гиди по государственным услугам в разделах "Материнство и детство" и "Социальная защита" собраны ответы на все вопросы родителей новорожденных", - добавила она.

Как сообщалось, в России заявили, что за последние сутки вывезли из Украины 8787 человек, из которых 1106 - это дети.

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