З початку війни в Україні народилися більше 40 тисяч малюків, - Зеленська

42,7 тис. малюків народилися в Україні з початку війни. Більшість з них народились в у сховищах пологових, під звуки сирен та обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента дружини Олени Зеленської.
"42,7 тис. малюків народилися в Україні з початку війни. Народилися у сховищах пологових, під звуки сирен й нерідко - обстрілів", - розповіла вона.
Зеленська нагадала, наскільки вразливі батьки в цей час.
"Тож хочу нагадати: у Гіді з державних послуг у розділах "Материнство та дитинство" і "Соціальний захист" зібрані відповіді на усі питання батьків новонароджених", - додала вона.
Як повідомлялося, в Росії заявили, що за останню добу вивезли з України 8787 осіб, з яких 1106 - це діти.
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