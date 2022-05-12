RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З початку війни в Україні народилися більше 40 тисяч малюків, - Зеленська

Фото: дружина президента Олена Зеленська (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

42,7 тис. малюків народилися в Україні з початку війни. Більшість з них народились в у сховищах пологових, під звуки сирен та обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента дружини Олени Зеленської.

"42,7 тис. малюків народилися в Україні з початку війни. Народилися у сховищах пологових, під звуки сирен й нерідко - обстрілів", - розповіла вона.

Зеленська нагадала, наскільки вразливі батьки в цей час.

"Тож хочу нагадати: у Гіді з державних послуг у розділах "Материнство та дитинство" і "Соціальний захист" зібрані відповіді на усі питання батьків новонароджених", - додала вона.

Як повідомлялося, в Росії заявили, що за останню добу вивезли з України 8787 осіб, з яких 1106 - це діти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дети ЗеленскогоВійна в Україні