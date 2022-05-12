З початку війни в Україні народилися більше 40 тисяч малюків, - Зеленська

42,7 тис. малюків народилися в Україні з початку війни. Більшість з них народились в у сховищах пологових, під звуки сирен та обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента дружини Олени Зеленської.

"42,7 тис. малюків народилися в Україні з початку війни. Народилися у сховищах пологових, під звуки сирен й нерідко - обстрілів", - розповіла вона.

Зеленська нагадала, наскільки вразливі батьки в цей час.

"Тож хочу нагадати: у Гіді з державних послуг у розділах "Материнство та дитинство" і "Соціальний захист" зібрані відповіді на усі питання батьків новонароджених", - додала вона.