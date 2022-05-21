С начала войны в Украине пострадали более 660 детей
С начала полномасштабного вторжения в Украину пострадали более 662 детей. Из них погибли 232 ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.
"По состоянию на утро 21 мая 2022 года более 662 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальным данным ювенальных прокуроров 232 ребенка погибли и более 430 ранены", - говорится в сообщении.
В результате вооруженной агрессии России больше всего пострадало детей в:
- Донецкой области - 145,
- Киевской - 116,
- Харьковской - 102,
- Черниговской - 68,
- Херсонской - 48,
- Луганской - 48,
- Николаевской - 45,
- Запорожской - 28,
- Сумской - 17,
- Киеве - 16,
- Житомирской - 15.
Напомним, накануне оккупанты нанесли ракетный удар по Дому культуры в Лозовой Харьковской области. Ранения получили 7 человек, в том числе 11-летний ребенок.
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