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С начала войны в Украине пострадали более 660 детей

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Киев, Суббота 21 мая 2022 08:59
С начала войны в Украине пострадали более 660 детей Фото: С начала войны в Украине пострадали более 660 детей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину пострадали более 662 детей. Из них погибли 232 ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

"По состоянию на утро 21 мая 2022 года более 662 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальным данным ювенальных прокуроров 232 ребенка погибли и более 430 ранены", - говорится в сообщении.

В результате вооруженной агрессии России больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области - 145,
  • Киевской - 116,
  • Харьковской - 102,
  • Черниговской - 68,
  • Херсонской - 48,
  • Луганской - 48,
  • Николаевской - 45,
  • Запорожской - 28,
  • Сумской - 17,
  • Киеве - 16,
  • Житомирской - 15.

Напомним, накануне оккупанты нанесли ракетный удар по Дому культуры в Лозовой Харьковской области. Ранения получили 7 человек, в том числе 11-летний ребенок.

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