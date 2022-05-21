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З початку війни в Україні постраждали понад 660 дітей

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Київ, Субота 21 травня 2022 08:59
З початку війни в Україні постраждали понад 660 дітей Фото: з початку війни в Україні постраждали понад 660 дітей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну постраждали понад 662 дітей. З них загинули 232 дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

"Станом на ранок 21 травня 2022 року понад 662 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційними даними ювенальних прокурорів 232 дитини загинули і понад 430 поранені", - йдеться в повідомленні.

В результаті збройної агресії Росії найбільше постраждало дітей в:

  • Донецькій області - 145,
  • Київській - 116,
  • Харківській - 102,
  • Чернігівській - 68,
  • Херсонській - 48,
  • Луганській - 48,
  • Миколаївській - 45,
  • Запорізькій - 28,
  • Сумській - 17,
  • Києві - 16,
  • Житомирській - 15.

Нагадаємо, напередодні окупанти завдали ракетного удару по будинку культури в Лозовій Харківської області. Поранення отримали 7 осіб, у тому числі 11-річна дитина.

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Діти війни Війна Росії проти України
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