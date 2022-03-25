С начала войны в Украине погибли 135 детей

Больше всего жертв среди детей в Киевской области - 64, а также Харьковской - 44, Донецкой - 46, Черниговской - 34, Николаевский - 25, Запорожской - 26, столице - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14 областях.

Вчера, 24 марта, в селе Новомихайловка Донецкой области из-за обстрелов российских оккупантов пострадали двое детей 6 и 13 лет.

Кроме того, в селе Обильное Запорожской области трое подростков - 13, 14 и 15 лет подорвались на мине. Их госпитализировали.

Из-за российских бомбардировок повреждены 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Больше всего школ и детсадов повреждено в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.

"Эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.