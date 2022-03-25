Оккупанты разрушили жилые дома в Рубежном, есть погибшие

В течение ночи российские оккупанты продолжили разрушать жилые дома в Рубежном Луганской области, в результате чего двое человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Сегодня ночью, по предварительным данным, после разрыва снарядов пламенем охватило три жилых дома в центре Рубежного", - отметил Гайдай.

По его словам, жертв может быть и больше, потому что пылает повсюду и в некоторых местах, из-за непрекращающихся обстрелов, спасатели начали разбирать завалы позже.

"Россияне не прекращают попыток оккупировать город - идут на все, убивая мирных граждан. Вообще, у нас, как и по всей стране, не хватает пожарных на столь значительное количество одновременных возгораний", - добавил глава Луганской ОГА.

Гайдай рассказал, что вчера, 24 марта, произошел 21 пожар в жилых домах. За вчерашние сутки в Северодонецке и Рубежном погибли пять человек, еще восемь ранены (в этих городах и Лисичанске), спасены 18 жителей области.

Повреждение получили 32 объекта - 7 многоквартирных и 9 частных домов, школа и кинотеатр в Северодонецке, хозяйственные постройки, гаражи и инфраструктура.