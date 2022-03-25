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Від початку війни в Україні загинуло 135 дітей

Фото: в Україні загинули 135 дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

За 29 днів війни в Україні загинуло 135 дітей. Ще 184 дитини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Найбільше жертв серед дітей у Київській області - 64, а також Харківській - 44, Донецькій - 46, Чернігівській - 34, Миколаївський - 25, Запорізькій - 26, столиці - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 та Сумській - 14 областях.

Вчора, 24 березня, у селі Новомихайлівка Донецької області через обстріли російських окупантів постраждали двоє дітей 6 та 13 років.

Крім того, у селі Обільне Запорізької області троє підлітків - 13, 14 та 15 років підірвалися на міні. Їх госпіталізували.

Через російські бомбардування пошкоджено 566 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Найбільше шкіл та дитсадків пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.

"Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 24 березня окупанти знову обстріляли Рубіжне Луганської області. В результаті ворожої атаки загинуло двоє осіб.

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