От начала войны в Украине погибли 90 детей, еще более 100 ранены

"90 детей погибли и более 100 ранены в результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 14 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

При этом, только вчера в Николаевской области в результате обстрелов гражданской инфраструктуры погибли двое детей и еще двое ранены.

По данным ведомства, повреждены из-за бомбежек и обстрелов 379 учебных заведений, 59 из которых разрушены полностью.

Больше всего разрушений в Донецкой области - 119 учебных заведений. В Николаевской - 30, Сумской - 28, Киевской - 35, Херсонской - 21, в столице - 24.

"Эти цифры не являются окончательными, учитывая отсутствие возможности осмотра мест происшествия, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия и на временно оккупированных территориях", - уточняют в сообщении.

Напомним, больше всего людей, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, погибло в Мариуполе, там количество жертв составляет более 2 тысяч среди мирного населения.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелу продуктового магазина в Северодонецке погиб человек.

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