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С начала войны в Украине погибли более 690 граждан, еще 1143 человека пострадали, - ООН

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Украина, Среда 16 марта 2022 09:00
С начала войны в Украине погибли более 690 граждан, еще 1143 человека пострадали, - ООН Фото: в ООН заявили, что погибли более 690 человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Управление ООН по правам человека заявляет, что с начала войны в Украине погибло не менее 690 мирных жителей. По данным организации, еще 1143 человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу управления.

"Подтвержденные потери среди гражданского населения в Украине составляют 691 человек убитыми и 1143 ранеными. Истинные цифры, вероятно, значительно выше", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. В результате осколки снарядов повредили два многоэтажных дома.

Кроме того, вражеские войска обстреляли железнодорожный вокзал в Запорожье.

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