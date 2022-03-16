З початку війни в Україні загинули понад 690 громадян, ще 1143 людини постраждали, - ООН
Фото: в ООН заявили, що загинули понад 690 осіб (Getty Images)
Управління ООН з прав людини заявляє, що з початку війни в Україні загинуло не менше 690 мирних жителів. За даними організації, ще 1143 людини постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу управління.
"Підтверджені втрати серед цивільного населення в Україні становлять 691 особа убитими і 1143 пораненими. Справжні цифри, ймовірно, значно вищі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. В результаті осколки снарядів пошкодили два багатоповерхових будинки.
Крім того, ворожі війська обстріляли залізничний вокзал у Запоріжжі.
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