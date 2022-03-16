ru ua
Ср, 16 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З початку війни в Україні загинули понад 690 громадян, ще 1143 людини постраждали, - ООН

Новость на русском →
Україна, Середа 16 березня 2022 09:00
З початку війни в Україні загинули понад 690 громадян, ще 1143 людини постраждали, - ООН Фото: в ООН заявили, що загинули понад 690 осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Управління ООН з прав людини заявляє, що з початку війни в Україні загинуло не менше 690 мирних жителів. За даними організації, ще 1143 людини постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу управління.

"Підтверджені втрати серед цивільного населення в Україні становлять 691 особа убитими і 1143 пораненими. Справжні цифри, ймовірно, значно вищі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. В результаті осколки снарядів пошкодили два багатоповерхових будинки.

Крім того, ворожі війська обстріляли залізничний вокзал у Запоріжжі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Вторгнення Росії до України ООН
NEWS
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій