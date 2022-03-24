С начала войны в Украине погибли 5 журналистов

Институт массовой информации подвел итоги месяца войны РФ против Украины. Захватчики совершили 148 преступлений против журналистов и медиа, погибли пять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию учреждения в Facebook.
"В течение месяца с начала широкомасштабного вторжения России в Украину были убиты пять журналистов во время исполнения профессиональных обязанностей", – говорится в сообщении.
Все они погибли на территории Киева и Киевской области:
Еще три журналиста погибли как участники боевых действий или в результате российских обстрелов – Дилербек Шакиров, Виктор Дударь и Виктор Дедов.
ИМИ напомнил, что остается неизвестной судьба фотокорреспондента Максима Левина. Связь с ним исчезла 13 марта под Киевом. По меньшей мере, 7 журналистов получили ранения в результате обстрелов РФ.
К слову, российские войска создали фильтрационный лагерь в оккупированном Докучаевске.
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