Від початку війни в Україні загинули 5 журналістів

"Протягом місяця з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну було вбито п’ятеро журналістів під час виконання професійних обов'язків", – йдеться у повідомленні.

Усі вони загинули на території Києва та Київської області:

оператор телеканалу LIVE Євген Сакун (1 березня, ракетний обстріл телевежі в столиці);

екс-кореспондент The New York Times Брент Рено (13 березня, розстріл на блокпосту в Ірпені);

оператор Fox News П'єр Закжевскі (14 березня, артилерійський обстріл РФ села Горенка);

фіксерка Олександра Кувшинова (14 березня, артилерійський обстріл РФ села Горенка);

журналістка російського The Insider Оксана Бауліна (23 березня, російський обстріл столиці).

Ще три журналісти загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів – Ділєрбек Шакіров, Віктор Дудар і Віктор Дєдов.

ІМІ нагадав, що залишається невідомою доля фотокореспондента Максима Левіна. Зв'язок із ним зник 13 березня під Києвом. Щонайменше 7 журналістів отримали поранення внаслідок обстрілів РФ.