Від початку війни в Україні загинули 5 журналістів

Інститут масової інформації підбив підсумки місяця війни РФ проти України. Загарбники вчинили 148 злочинів проти журналістів і медіа, загинуло п'ятеро осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис установи у Facebook.
"Протягом місяця з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну було вбито п’ятеро журналістів під час виконання професійних обов'язків", – йдеться у повідомленні.
Усі вони загинули на території Києва та Київської області:
Ще три журналісти загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів – Ділєрбек Шакіров, Віктор Дудар і Віктор Дєдов.
ІМІ нагадав, що залишається невідомою доля фотокореспондента Максима Левіна. Зв'язок із ним зник 13 березня під Києвом. Щонайменше 7 журналістів отримали поранення внаслідок обстрілів РФ.
До слова, російські війська створили фільтраційний табір в окупованому Докучаєвську.
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