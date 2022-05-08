С начала войны в Украине погибли 225 детей

"7 мая в результате обстрела оккупантами Приволья Северодонецкого района Луганской области погибли два мальчика 11 и 14 лет. Также две девочки 8 и 12 лет получили ранения", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 139, Киевской - 116, Харьковской - 98, Черниговской - 68, Херсонской - 46, Николаевской - 44, Луганской - 42, Запорожской - 28, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1635 учебных заведений. При этом 126 из них полностью разрушены.