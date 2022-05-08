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З початку війни в Україні загинули 225 дітей

Фото: з початку війни в Україні загинули 225 дітей (Adam Berry/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок неділі, 8 травня, минулої доби від російської агресії в Україні загинули двоє дітей, ще троє отримали поранення. Всього з початку війни постраждали 638 дітей - 225 загинуло та 413 було поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора.

"7 травня в результаті обстрілу окупантами Привілля Сєвєродонецького району Луганської області загинули двоє хлопчиків 11 і 14 років. Також дві дівчинки 8 і 12 років отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 98, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 42, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1635 навчальних закладів. При цьому 126 із них повністю зруйновані.

Як повідомлялось, жертвами російського бомбардування школи в селищі Білогорівка Луганської області попередньо стали 60 людей. З-під завалів зруйнованої будівлі рятувальникам вдалося евакуювати близько 30 громадян.

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Війна в Україні