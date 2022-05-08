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С начала войны в Украине погибли 225 детей

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Украина, Воскресенье 08 мая 2022 08:58
С начала войны в Украине погибли 225 детей Фото: с начала войны в Украине погибли 225 детей (Adam Berry/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро воскресенья, 8 мая, за прошедшие сутки от российской агрессии в Украине погибли двое детей, еще трое получили ранения. Всего с начала войны пострадали 638 детей - 225 погибли и 413 были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора.

"7 мая в результате обстрела оккупантами Приволья Северодонецкого района Луганской области погибли два мальчика 11 и 14 лет. Также две девочки 8 и 12 лет получили ранения", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 139, Киевской - 116, Харьковской - 98, Черниговской - 68, Херсонской - 46, Николаевской - 44, Луганской - 42, Запорожской - 28, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1635 учебных заведений. При этом 126 из них полностью разрушены.

Как сообщалось, жертвами российской бомбежки школы в поселке Белогоровка Луганской области предварительно стали 60 человек. Из-под завалов разрушенного здания спасателям удалось эвакуировать около 30 граждан.

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