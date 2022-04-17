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С начала войны в Украине погибли 202 ребенка

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Киев, Воскресенье 17 апреля 2022 08:41
С начала войны в Украине погибли 202 ребенка Фото: С начала войны в Украине погибли 202 ребенка (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В результате полномасштабной войны в Украине пострадали более 560 детей. При этом 202 ребенка погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

"Более 563 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, при этом 202 ребенка погибли и более 361 ранены", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что цифры не окончательны, поскольку пока невозможно установить точное число погибших и раненых в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в

  • Донецкой области – 117,
  • Киевской – 106,
  • Харьковской – 89,
  • Черниговской – 54,
  • Херсонской – 41,
  • Николаевской – 40,
  • Луганской – 36,
  • Запорожской – 23,
  • Киеве – 16,
  • Сумской – 16,
  • Житомирской – 15.

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