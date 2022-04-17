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З початку війни в Україні загинули 202 дитини

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Київ, Неділя 17 квітня 2022 08:41
З початку війни в Україні загинули 202 дитини Фото: з початку війни в Україні загинули 202 дитини (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В результаті повномасштабної війни в Україні постраждали понад 560 дітей. При цьому 202 дитини загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

"Понад 563 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, при цьому 202 дитини загинули і більше 361 поранені", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що цифри не остаточні, оскільки поки неможливо встановити точну кількість загиблих і поранених в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у

  • Донецької області - 117,
  • Київської - 106,
  • Харківській - 89,
  • Чернігівській - 54,
  • Херсонській - 41,
  • Миколаївської - 40,
  • Луганській - 36,
  • Запорізькій - 23,
  • Києві - 16,
  • Сумський - 16,
  • Житомирській - 15.

Війна в Україні триває вже 53 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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