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С начала войны в Украине погибли 143 ребенка

Фото: в Украине погибли 143 ребенка (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине с начала войны с Россией погибли 143 ребенка. Кроме того, еще 216 детей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

"По состоянию на 8 час 28 марта 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, которые нуждаются в подтверждении, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 143 ребенка и пострадали 216 детей", - говорится в сообщении.

Однако определить точное количество жертв среди детей пока невозможно из-за активных боевых действий, которые ведутся в некоторых украинских городах.

Напомним, что российские оккупанты не покидают намерения захватить Луганскую область, однако украинские защитники отражают вражеские атаки.

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