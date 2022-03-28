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З початку війни в Україні загинуло 143 дитини

Фото: в Україні загинуло 143 дитини (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні з початку війни з Росією загинуло 143 дитини. Крім того, ще 216 дітей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.

"Станом на 8 годину 28 березня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 143 дитини та постраждало 216 дітей", - йдеться у повідомленні.

Проте визначити точну кількість жертв серед дітей наразі неможливо через активні бойові дії, які ведуться у деяких українських містах.

Нагадаємо, що російські окупанти не полишають наміру захопити Луганську область, проте українські захисники відбивають ворожі атаки.

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