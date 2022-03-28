ru ua
Пн, 28 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

С начала войны в Украине погибли 143 ребенка

Новина українською →
Украина, Понедельник 28 марта 2022 08:40
С начала войны в Украине погибли 143 ребенка Фото: в Украине погибли 143 ребенка (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине с начала войны с Россией погибли 143 ребенка. Кроме того, еще 216 детей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

"По состоянию на 8 час 28 марта 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, которые нуждаются в подтверждении, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 143 ребенка и пострадали 216 детей", - говорится в сообщении.

Однако определить точное количество жертв среди детей пока невозможно из-за активных боевых действий, которые ведутся в некоторых украинских городах.

Напомним, что российские оккупанты не покидают намерения захватить Луганскую область, однако украинские защитники отражают вражеские атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину
NEWS
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
DAILY
Провал блицкрига. Что Путин будет делать с войной против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Провал блицкрига. Что Путин будет делать с войной против Украины