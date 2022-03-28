С начала войны в Украине погибли 143 ребенка

В Украине с начала войны с Россией погибли 143 ребенка. Кроме того, еще 216 детей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову .

"По состоянию на 8 час 28 марта 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, которые нуждаются в подтверждении, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 143 ребенка и пострадали 216 детей", - говорится в сообщении.

Однако определить точное количество жертв среди детей пока невозможно из-за активных боевых действий, которые ведутся в некоторых украинских городах.