З початку війни в Україні загинуло 143 дитини

В Україні з початку війни з Росією загинуло 143 дитини. Крім того, ще 216 дітей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову .

"Станом на 8 годину 28 березня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 143 дитини та постраждало 216 дітей", - йдеться у повідомленні.

Проте визначити точну кількість жертв серед дітей наразі неможливо через активні бойові дії, які ведуться у деяких українських містах.