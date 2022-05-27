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С начала войны в Северодонецке погибли более 1,5 тысячи жителей

Фото: С начала войны в Северодонецке погибли более 1,5 тысячи жителей (t.me/nexta_live)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения РФ в Северодонецке умерли более 1,5 тысячи жителей. Среди тех, кого похоронили, - как граждане, умершие собственной смертью, так и погибшие в результате боевых действий.

Об этом заявил руководитель городской военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По его словам, посчитать, сколько людей стали жертвами обстрелов со стороны российских оккупационных войск, на данный момент невозможно.

Стрюк добавил, что проводить эвакуацию из Северодонецка сейчас крайне опасно, однако за минувшие сутки из города удалось вывезти 12 человек. Сейчас в городе остаются около 12–13 тысяч жителей.

Также он добавил, что в населенном пункте повреждены 85–90% зданий, а около 60% - придется отстраивать заново.

Напомним, российские военные продолжают наступление на Северодонецком направлении. Оккупантам удалось достичь частичного успеха в направлении Устиновки.

По словам главы Луганской ОВА Гайдая, российские оккупанты значительно усилили обстрелы в области. Он отметил, что трасса Лисичанск-Бахмут, по которой осуществляется эвакуация, полностью простреливается.

Сейчас почти вся Луганская область находится под оккупацией. 95% территории контролирует российская армия.

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