С начала войны в Северодонецке погибли более 1,5 тысячи жителей

По его словам, посчитать, сколько людей стали жертвами обстрелов со стороны российских оккупационных войск, на данный момент невозможно.

Стрюк добавил, что проводить эвакуацию из Северодонецка сейчас крайне опасно, однако за минувшие сутки из города удалось вывезти 12 человек. Сейчас в городе остаются около 12–13 тысяч жителей.

Также он добавил, что в населенном пункте повреждены 85–90% зданий, а около 60% - придется отстраивать заново.