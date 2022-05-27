З початку війни в Сєвєродонецьку загинули понад 1,5 тисячі жителів

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Сєвєродонецьку померли понад 1,5 тисячі жителів. Серед тих, кого поховали, - як громадяни, які померли власною смертю, так і загиблі в результаті бойових дій.
Про це заявив керівник міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
За його словами, порахувати, скільки людей стали жертвами обстрілів з боку російських окупаційних військ, на даний момент неможливо.
Стрюк додав, що проводити евакуацію з Сєвєродонецька зараз вкрай небезпечно, проте за минулу добу з міста вдалося вивезти 12 осіб. Зараз в місті залишаються близько 12-13 тисяч жителів.
Також він додав, що в населеному пункті пошкоджено 85-90% будівель, а близько 60% - доведеться відбудовувати заново.
Нагадаємо, російські військові продовжують наступ на Сєвєродонецькому напрямку. Окупантам вдалося досягти часткового успіху в напрямку Устинівки.
За словами глави Луганської ОВА Гайдая, російські окупанти значно посилили обстріли в області. Він зазначив, що траса Лисичанськ-Бахмут, по якій здійснюється евакуація, повністю прострілюється.
Зараз майже вся Луганська область знаходиться під окупацією. 95% території контролює російська армія.
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