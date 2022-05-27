З початку війни в Сєвєродонецьку загинули понад 1,5 тисячі жителів

За його словами, порахувати, скільки людей стали жертвами обстрілів з боку російських окупаційних військ, на даний момент неможливо.

Стрюк додав, що проводити евакуацію з Сєвєродонецька зараз вкрай небезпечно, проте за минулу добу з міста вдалося вивезти 12 осіб. Зараз в місті залишаються близько 12-13 тисяч жителів.

Також він додав, що в населеному пункті пошкоджено 85-90% будівель, а близько 60% - доведеться відбудовувати заново.