С начала войны Россия пыталась уничтожить всю киберзащиту Украины, совершено более 120 атак, - СБУ

В ночь полномасштабного вторжения РФ враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины. Отмечается, что было нейтрализовано более 120 мощных кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на спикера СБУ Артема Дехтяренка.

Отмечается, что наибольшее количество кибератак пришлась на ночь вторжения РФ, ведь именно тогда враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины. Однако, работа СБУ и других органов кибербезопасности не позволила врагу использовать киберпространство.

Также были обезврежены все попытки оккупантов парализовать стратегически важные электронные ресурсы или использовать их для распространения пропаганды.

К тому же предотвратили слом ИТ-систем объектов критической инфраструктуры, операторов связи и СМИ.

СБУ начала ряд расследований, чтобы установить и привлечь виновных к ответственности.

"По предварительным данным, организацией кибердиверсий занимались спецслужбы РФ, а реализовали специализированные хакерские группы APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin и тому подобное", - сказал Артем Дехтяренко.