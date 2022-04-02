ru ua
Сб, 02 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З початку війни Росія намагалась знищити весь кіберзахист України, здійснено понад 120 атак, - СБУ

Новость на русском →
Субота 02 квітня 2022 13:30
З початку війни Росія намагалась знищити весь кіберзахист України, здійснено понад 120 атак, - СБУ СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У ніч повномасштабного вторгнення РФ ворог хотів знищити весь кіберзахист України. Зазначається, що було нейтралізовано понад 120 потужних кібератак на ресурси органів державної влади та військового управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера СБУ Артема Дехтяренка.

Зазначається, що найбільша кількість кібератак припала на ніч вторгнення РФ, адже саме тоді ворог хотів знищити весь кіберзахист України. Однак, робота СБУ та інших органів кібербезпеки не дозволила ворогу використати кіберпростір.

Також було знешкоджено всі спроби окупантів паралізувати стратегічно важливі електронні ресурси чи використати їх для поширення пропаганди.

До того ж запобігли зламу ІТ-систем об’єктів критичної інфраструктури, операторів зв’язку та ЗМІ.

СБУ розпочала низку розслідувань, щоб встановити й притягнути винних до відповідальності.

"За попередніми даними, організацією кібердиверсій займались спецслужби РФ, а реалізували спеціалізовані хакерські групи APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin тощо", - сказав Артем Дехтяренко.

Раніше ми повідомляли, що ЗМІ розповіли про нібито кібератаку Китая на Україну. Однак, цю інформацію СБУ заперечує.

Також ми писали, що СБУ затримала скандального політичного експерта за держзраду.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Вторгнення Росії до України
NEWS
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою