З початку війни загинули 144 дитини
З початку повномасштабної війни Росії в Україні загинули 144 дитини. При цьому ще понад 220 дітей поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу генпрокурора.
Найбільше постраждало дітей у:
- Київській - 68,
- Харківській - 49,
- Донецькій - 54,
- Чернігівській - 38,
- Миколаївській - 30,
- Луганській - 28,
- Запорізькій - 22,
- Житомирській - 15,
- Сумський - 15,
- Херсонській - 25 областях,
- Київ - 16.
При цьому у відомстві додали, що встановлюються дані про загиблих і поранених дітей в місті Маріуполі.
28 березня в Луганській області загинула 3-річна дитина. Він отримав мінно-вибухові травми. Також вчора в результаті обстрілу селища в Запорізькій області окупанти поранили трьох осіб, серед яких дитина.
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