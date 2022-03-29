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З початку війни загинули 144 дитини

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Київ, Вівторок 29 березня 2022 08:39
З початку війни загинули 144 дитини Фото: з початку війни загинули 144 дитини (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабної війни Росії в Україні загинули 144 дитини. При цьому ще понад 220 дітей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у:

  • Київській - 68,
  • Харківській - 49,
  • Донецькій - 54,
  • Чернігівській - 38,
  • Миколаївській - 30,
  • Луганській - 28,
  • Запорізькій - 22,
  • Житомирській - 15,
  • Сумський - 15,
  • Херсонській - 25 областях,
  • Київ - 16.

При цьому у відомстві додали, що встановлюються дані про загиблих і поранених дітей в місті Маріуполі.

28 березня в Луганській області загинула 3-річна дитина. Він отримав мінно-вибухові травми. Також вчора в результаті обстрілу селища в Запорізькій області окупанти поранили трьох осіб, серед яких дитина.

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