З початку війни загинули 144 дитини

З початку повномасштабної війни Росії в Україні загинули 144 дитини. При цьому ще понад 220 дітей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу генпрокурора .

Найбільше постраждало дітей у:

Київській - 68,

Харківській - 49,

Донецькій - 54,

Чернігівській - 38,

Миколаївській - 30,

Луганській - 28,

Запорізькій - 22,

Житомирській - 15,

Сумський - 15,

Херсонській - 25 областях,

Київ - 16.

При цьому у відомстві додали, що встановлюються дані про загиблих і поранених дітей в місті Маріуполі.

28 березня в Луганській області загинула 3-річна дитина. Він отримав мінно-вибухові травми. Також вчора в результаті обстрілу селища в Запорізькій області окупанти поранили трьох осіб, серед яких дитина.