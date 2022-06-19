С начала войны оккупанты депортировали в Россию более 300 тысяч детей

С начала полномасштабного вторжения в Украину в Россию было незаконно вывезено более 1,9 млн человек. Из них более 300 тысяч детей.
Об этом заявил начальник Национального центра управления обороны РФ Михаил Мизинцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
За минувшие сутки из Украины и территорий, оккупированных "Л/ДНР" оккупанты вывезли 29 733 человека, в том числе 3 502 ребенка.
А всего с начала войны против Украины, согласно заявлению Минобороны РФ, Россия депортировала 1 936 911 украинцев, из которых 307 423 ребенка.