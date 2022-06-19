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З початку війни окупанти депортували до Росії понад 300 тисяч дітей

Фото: окупанти незаконно вивезли в РФ понад 1,9 млн українців (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну до Росії було незаконно вивезено понад 1,9 млн осіб. З них понад 300 тисяч дітей.

Про це заявив начальник Національного центру управління оборони РФ Михайло Мізінцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

За минулу добу з України і територій, окупованих "Л/ДНР" окупанти вивезли 29 733 людини, в тому числі 3 502 дитини.

А всього з початку війни проти України, згідно із заявою Міноборони РФ, Росія депортувала 1 936 911 українців, з яких 307 423 дитини.

Нагадаємо, раніше Сейм Литви визнав примусове вивезення українців до Росії депортацією.

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