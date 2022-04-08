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С начала войны из Луганской области эвакуировали около 30 тысяч жителей, - глава ОВА

Фото: глава Луганской области Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

С начала полномасштабной войны в Украине из Луганской области выехали около 30 тысяч местных жителей. Однако эвакуация продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая во время телемарафона.

"Учитывая, что это уже второй месяц эвакуации, вывезли ориентировочно где-то 30 тысяч. Это только наши подсчеты, без волонтеров, без того количества людей, которые самостоятельно уехали. Это неплохо, но мы продолжаем до последнего дня, пока можно, под обстрелами, но мы будем продолжать", - заявил Гайдай.

По его словам, сейчас самая тяжелая ситуация в Попасной. Глава ОВА отметил, что оккупанты намерены выйти на географический рубеж Луганской области, поэтому используют все имеющееся вооружение против мирного населения.

Напомним, сегодня в Украине согласовано 10 гуманитарных коридоров, в том числе и в Луганской области. Эвакуация планируется из городов Северодонецк, Лисичанск, Попасная и Рубежное.

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