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З початку війни з Луганської області евакуювали близько 30 тисяч жителів, - голова ОВА

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

З початку повномасштабної війни в Україні з Луганської області виїхали близько 30 тисяч місцевих жителів. Проте евакуація продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая під час телемарафону.

"Враховуючи, що це вже другий місяць евакуації, вивезли орієнтовно десь 30 тисяч. Це тільки наші підрахунки, без волонтерів, без тієї кількості людей, які самостійно поїхали. Це непогано, але ми продовжуємо до останнього дня, поки можна, під обстрілами, але ми будемо продовжувати", - заявив Гайдай.

За його словами, зараз найтяжча ситуація у Попасній. Очільник ОВА зазначив, що окупанти мають намір вийти на географічний рубіж Луганської області, тому використовують все наявне озброєння проти мирного населення.

Нагадаємо, сьогодні в Україні погоджено 10 гуманітарних коридорів, зокрема і в Луганській області. Евакуація планується з міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна та Рубіжне.

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евакуаціяЛуганськВійна Росії проти України