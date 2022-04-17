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З початку війни в Київській області окупанти пошкодили і зруйнували близько 1900 об'єктів, - Павлюк

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Неділя 17 квітня 2022 07:54
З початку війни в Київській області окупанти пошкодили і зруйнували близько 1900 об'єктів, - Павлюк Фото: Ірпінь після обстрілу військовими РФ (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Глава Київської ОВА Олександр Павлюк розповів про те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти значно пошкодили 1875 об'єктів, з яких 546 зруйновані повністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Павлюка.

"За попередньою оперативною інформацією територіальних громад Київщини, значні пошкодження і руйнування отримали 1875 об'єктів. З них: 546 зруйновані повністю, 1329 частково пошкоджені", - повідомив він.

Повністю зруйновані 28 багатоповерхових будинків, 441 приватний будинок, 8 закладів освіти, 4 заклади охорони здоров'я, 8 закладів культури та 2 спортивних заклади.

В ході огляду виявлені значні руйнування:

  • У с. Мила (Дмитрівська громада) повністю зруйновано два верхні поверхи 6-ти поверхового будинку.
  • Зруйновано житловий фонд у с. Загальці (Бородянська громада).
  • У смт Бородянка з 29 багатоповерхових житлових будинків, 8 повністю зруйновані, 21 частково.
  • Пошкоджено будинки, бібліотеку та актову залу в с. Обуховичі (Іванківська громада).
  • Зазнала руйнації та розграбування школа в с. Катюженка.
  • У с. Святопетрівське (Білогородська громада) зруйновані двоповерхові приватні житлові будинки.
  • Катастрофічні руйнування в с. Андріївка (Макарівська громада), повністю зруйновані понад 10 будівель, інші мають значні пошкодження.
  • Зазнали пошкоджень близько 40% будівель в смт Макарів.
  • У с. Термахівка (Іванківська громада) повністю зруйновано близько 5 приватних житлових будинків.
  • У с. Демидів (Димерська громада) - підтоплення будинків внаслідок підриву дамби на р. Ірпінь.

Нагадаємо, зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту.

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Війна Росії проти України Київська область
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